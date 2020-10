Neymar festeja com Richarlison após marcar um dos seus gols de pênalti: camisa 10 brilhou em Lima AFP

Por Lance

Rio - Neymar aprontou uma peça daquelas, sem querer, com o amigo Richarlison. Durante uma live com o jogador do Everton, o craque do PSG deixou vazar o contato telefônico do 'Pombo', e caiu na risada.



"Ai... acho que vazei seu numero sem querer em, mano Juro, foi sem querer... Estamos online... Dá um tchau. Então, olha que vai aparecer teu número ai (risada). Vai ter que trocar de número, pombo! Vou perguntar pra galera se eles vão te mandar mensagem aqui (risos) - complementou.

Neymar brincou que ligou só pra que ele tivesse que trocar de número. Richarlison respondeu pedindo para que os seguidores do Ney não mandassem mensagem para ele.



- Ai galera, quem me chamar aqui vai levar block em, me chama não! - afirmou.



Veja o momento:

Neymar vazando o número do Pombo na live KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK @richarlison97 @neymarjrpic.twitter.com/gkBSIoFQoc