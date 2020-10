Ao lado do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, Renato reiterou as críticas aos critérios do VAR Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Porto Alegre - Em nota oficial divulgada na manhã deste domingo, o Grêmio comunicou que vai pedirá a anulação do jogo contra o São Paulo. No jogo, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, que terminou empatado em 0 a 0, na noite de sábado, no Morumbi, o clube gaúcho reclama de supostos cometidos pelo árbitro Rafael Traci (Fifa/SC). Outra queixa no documento foi a troca do árbitro responsável pelo VAR.



"Em face à arbitragem desastrosa e danosa do jogo contra o São Paulo, ocorrida na noite de ontem, após a concessão da troca do quadro arbitral, o presidente Romildo Bolzan Jr comunica que pedirá a anulação da partida", diz o Grêmio em nota oficial divulgada neste domingo.

Após o empate sem gols em São Paulo, o Grêmio reclamou de dois possíveis pênaltis, um em cada tempo, que suscitaram dúvidas, e pediu a expulsão de Reinaldo, envolvido nas duas polêmicas jogadas. Depois do confronto, o atacante Pepê se queixou das decisões da arbitragem. O técnico Renato Gaúcho desafiou Leonardo Gaciba, chefe de arbitragem da CBF, a um debate ao vivo.



A diretoria do clube gaúcho afirmou que cobrará uma 'investigação' da reunião realizada entre membros da CBF com o departamento de arbitragem que motivou a mudança na escala do árbitro do VAR. O tom de cobrança do presidente Romildo Bolzan Jr subiu.

"Equívocos, descritérios, erros e a omissão do VAR em lances capitais da partida colocam a arbitragem brasileira sob suspeição", diz Bolzan.