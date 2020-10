Caio Ribeiro Reprodução/SporTV

Por O Dia

Publicado 19/10/2020 16:01 | Atualizado 19/10/2020 16:06

Rio - Muitos comentaristas e ex-jogadores expuseram sua opinião sobre a condenação do atacante Robinho por participação em um estupro de um jovem de origem albanesa. O jogador teve seu contrato rescindido com o Santos. Momentos antes da divulgação das falas do jogador, o comentarista da Rede Globo Caio Ribeiro disse que Robinho merecia o "benefício da dúvida", até que se provasse ao contrário. A atitude revoltou o apresentador da Band, Neto.

Publicidade

"Acho um assunto super delicado e fico muito chateado porque conheço o Robinho. Torço ainda pela absolvição dele. O Robinho que eu conheço, que tem três filhos e é casado, eu nunca imaginei que faria. Torço para que as informações cheguem e ele não tenha feito o que parece ser a notícia", disse Caio Ribeiro na ocasião.



Nesta segunda-feira, Neto, apresentador do "Os Donos da Bola" criticou o comentarista da Grupo Globo durante o programa.

Publicidade

"O Caio, você está de brincadeira! Você está brincando comigo, xará? Tenha opinião, velho! Você está de sacanagem comigo? Falar uma barbaridade dessa... Você não tem filha, não tem mãe, não tem avó?", questionou o apresentador.



Ainda durante o programa, o ex-jogador também afirmou estar do lado de Carlos Cereto e Ana Thais Mattos, jornalistas que tiveram o número de celular vazado em grupos de "WhatsApp" pró-Robinho.

Publicidade

Ainda nesta segunda-feira, um pouco mais tarde, durante o Globo Esporte, Caio Ribeiro se retratou e afirmou ter mudado de opinião ao ler as conversas.

Publicidade

"Na hora que eu vejo como o Robinho se dirige à vítima, a forma como ele fala sobre o estado da menina, eu, que tenho uma filha menina, me caiu mal, me deu dor de estômago. Acho que analisando tudo que surgiu durante o final de semana, ele perde o benefício da dúvida e tem que pagar como qualquer outra pessoa", disse ele.