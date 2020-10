Benja e Mano no Fox Sports Rádio: Apresentador e comentarista estarão em programa esportivo do SBT Divulgação

Por O Dia

Rio - O Fox Sports enfrentou problemas internos no fim da tarde desta quarta-feira. O apresentador Benjamin Back avalia deixar os canais esportivos da Disney no início do ano que vem. Seu contrato vai até o fim do ano e não deve ser renovado, por opção do apresentador. Segundo informações do UOL Esporte, a Disney tentará manter o profissional em seu casting.

Já o comentarista Maurício "Mano" Borges pediu demissão da Disney também na tarde de hoje. Ambos vão assinar contrato com o SBT para participarem do novo programa esportivo da emissora, o "Arena SBT".

Inicialmente, ambos iriam conciliar os seus trabalhos no Fox Sports com a nova missão no SBT. A conversa entre Mano e chefia da Disney aconteceu durante a tarde e foi amigável. O comentarista agradeceu a oportunidade, mas acredita que a proposta da emissora de Silvio Santos neste momento é bastante interessante e mais atrativa para sua carreira, por causa do fator TV aberta.

Mano, inclusive, faria o programa "Futebol na Veia" no fim da tarde desta quarta na ESPN Brasil, mas foi trocado em cima da hora. Procurada oficialmente pela reportagem, a Disney confirma a saída do comentarista. O profissional estava no Fox Sports desde 2014, onde atuava no "Fox Sports Rádio", líder de audiência na TV paga.

A situação de Benjamin Back é mais complexa. O apresentador tem contrato até o final do ano e revelou a pessoas próximas que não deve renovar o acordo que tem com a Disney. No entanto, a empresa americana promete fazer uma nova investida para convencê-lo para mudar de ideia e conciliar o trabalho que fará no SBT.