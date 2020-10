Por O Dia

Rio - O Rei e Rainha do Mar, maior e mais tradicional festival de águas abertas e esportes de praia do Brasil, será um dos primeiros eventos de esporte outdoor a retornar esse ano. Com a flexibilização do calendário de eventos e dentro de todos os protocolos de segurança, o RRM acontece nos dias 07 e 08 de novembro, em Búzios; e no dia 13 de dezembro, em Niterói.O evento, que traz disputas para todos os níveis e diferentes idades, inclui corrida na areia e trilha, provas de natação no mar, biathlon (que combina as duas modalidades), PCD e kids. Com patrocínio da Enel Distribuição Rio e Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro, o circuito deste ano terá transmissão ao vivo pela internet.“Com a volta do calendário esportivo, estudamos todas as possibilidades para trazer um evento com segurança para nossos competidores. Reuniremos atletas amadores e profissionais nas praias de Búzios e Niterói, trazendo a alegria que o RRM oferece todo ano”, afirma Pedro Rego Monteiro, CEO da Effect Sport e criador do Rei e Rainha do MarDuas novidades da etapa RRM Búzios são a Travessia Super Challenge 10k, que será disputada no sábado 7 de novembro; e a prova Beach & Trail Run de 8 km. Esta segunda, com parte do percurso pela areia e trecho por trilha, terreno inédito no circuito, será no dia 8 de novembro junto com as provas tradicionais do evento.“A realização do Rei e Rainha do Mar neste ano é motivo de muita alegria. As adaptações se fizeram necessárias, devido ao período de pandemia, mas o fato de ser uma competição esportiva individual, ao ar livre, possibilita que mais uma edição seja realizada. Este é um evento muito importante, pois conta com a participação de atletas mundiais e nacionais, reconhecidos em suas modalidades, mas também a participação de amadores”, comenta o Secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, Felipe Bornier.1. Medição de temperatura de todos antes da entrada na arena;2. Distribuição de máscaras descartáveis que serão de uso obrigatório por todos no espaço doevento;3. Atletas largando em horários distintos de acordo com a faixa etária e limitação do númerode pessoas dentro da arena de cada vez;4. Novo layout da arena, sem áreas de convivência, aumentando o espaçamento e evitandocruzamentos entre os atletas;5. Outras medidas gerais de proteção contra o vírus, como a distribuição de álcool gel, a proibição de aglomerações e o uso de proteção facial e luvas pelos membros da organização.As inscrições para Búzios podem ser feitas até o dia 02 de novembro, no link https://reierainhadomar.com.br/etapas/Buzios/Lembrando que, os participantes inscritos na etapa Leblon podem transferir sua inscrição para a etapa de Búzios, ou Niterói, ou créditos para 2021. Mais informações nos links https://reierainhadomar.com.br/faq-inscritos-rrm-etapa-leblon-2020/ e https://reierainhadomar.com.br/faq-2/

PASSAPORTE 2020: Atletas que se inscreverem para as duas etapas RRM de 2020 em simultâneo, ganham 30% de desconto na segunda etapa (Niterói). Adquira aqui o seu PASSAPORTE 2020.IMPORTANTE: O desconto acima será aplicado na Etapa de Niterói diante da inscrição em ambas as etapas na mesma compra. Desconto não cumulativo com outros combos.COMBO FAMÍLIA REAL: Os pais que inscreverem seus filhos em alguma das provas Kids da etapa RRM Búzios receberão 10% de desconto ao efetuarem suas próprias inscrições. Cada adulto pode inscrever seus filhos em até 2 provas (considerando as faixas etárias de cada prova kids).PARA GRUPOS/ ASSESSORIAS: Desconto de 10% a partir de 5 inscritos na etapa RRM Búzios + 1 cortesia a cada 10 inscritos, ou seja, o 11º é cortesia.RRM BÚZIOS: 7 E 8 DE NOVEMBRO 20207 DE NOVEMBROHORÁRIO DE LARGADA: a partir das 7hLOCAL: Praia do Canto – Praia Rasa, junto à Marina do Hotel AretêTRAVESSIA SUPER CHALLENGE 10K8 DE NOVEMBROHORÁRIO DAS LARGADAS: a partir das 7hLOCAL: Praia da FerraduraCORRIDABeach Run 2 kmBeach Run 4 kmBeach & Trail Run 8 kmNATAÇÃO + CORRIDABeach Biathlon (1 k de natação + 2 km de corrida na areia)NATAÇÃO NO MAROpen 500 mSprint 1 kClassic 2 kChallenge 4 kPROVAS KIDSKids Swim (9, 10 e 11 anos – 200 m; 12 e 13 anos – 400 m)Kids Run (3 e 4 anos – 50 m; 5 a 7 anos – 100 m; 8 a 10 anos – 300 m; 11 a 13 anos – 600 m)RRM NITERÓI: 13 DE DEZEMBRO 2020HORÁRIOS DAS LARGADAS: a partir das 7hLOCAL: Praia de CamboinhasCORRIDABeach Run 2 kmBeach Run 4 kmNATAÇÃO + CORRIDABeach Biathlon (1 k de natação + 2 km de corrida na areia)NATAÇÃO NO MAROpen 500 mSprint 1 kClassic 2 kChallenge 4 kSuper Challenge 10 kPROVAS KIDSKids Swim (9, 10 e 11 anos – 200 m; 12 e 13 anos – 400 m)Kids Run (3 e 4 anos – 50 m; 5 a 7 anos – 100 m; 8 a 10 anos – 300 m; 11 a 13 anos – 600 m)