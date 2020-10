Tite Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Rio - O treinador da seleção brasileira, Tite, anunciou nesta sexta-feira a lista de jogadores convocados para os próximos compromissos da equipe nas Eliminatórias contra a Venezuela e o Uruguaio. Ambos no mês de novembro. Os jogadores do Flamengo, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro foram chamados novamente.

A novidade ficou por conta de Vinicius Junior. O jogador revelado pelo Flamengo e que vive boa fase no Real Madrid acabou convocado pelo treinador da seleção brasileira. Além disso, Alisson e Gabriel Jesus, que se recuperaram de lesões, estão de volta ao grupo de Tite.

A seleção brasileira vai enfrentar a Venezuela no dia 13 no Morumbi. Depois vai até Montevidéu encarar o Uruguai no dia 17. Nos dois primeiros jogos, a equipe de Tite derrotou a Bolívia e o Peru pelas Eliminatórias.

Confira a lista dos convocados:

Goleiros

Alisson - Liverpool

Everton - Manchester City

Weverton - Palmeiras

Laterais

Danilo - Juventus

Gabriel Menino - Palmeiras

Alex Telles - Manchester United

Renan Lodi - Atlético de Madrid

Zagueiros

Eder Militão - Real Madrid

Marquinhos - PSG

Rodrigo Caio - Flamengo

Thiago Silva - Chelsea

Meias

Casemiro - Real Madrid

Douglas Luiz - Aston Villa

Arthur - Juventus

Everton Ribeiro - Flamengo

Fabinho - Liverpool

Coutinho - Barcelona

Atacantes



Everton Cebolinha - Benfica

Firmino - Liverpool

Gabriel Jesus - Manchester City

Neymar - PSG

Richarlison - Everton

Vinicius Junior - Real Madrid