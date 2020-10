Tite Lucas Figueiredo/CBF

Rio - Preterido por outros jogadores em algumas convocações, o atacante Vinicius Junior, do Real Madrid, foi chamado pelo técnico Tite para os jogos da seleção brasileira diante de Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, e chegará com o moral elevado.

Nesta sexta-feira, ao justificar a escolha pelo atacante, o treinador não poupou elogios. "Ele é um jogador da abertura, da amplitude, do ponta, do externo, do um contra um. Ele tem virtudes físicas extraordinárias", afirmou Tite, para depois compará-lo a um carro potente. "Se um carro normal tem cinco marchas, ele (Vinicius Junior) tem seis ou sete. O torque, a aceleração, o um contra um dele impressiona."



Como de costume, o técnico justificou que a escolha de atletas mais jovens para compor o grupo da seleção passa pelo momento deles nos clubes, mas também como uma etapa importante de amadurecimento já visando a Copa do Mundo do Catar.



"Esses jogadores jovens, (a gente considera) o processo de maturidade que eles estão tendo nos seus clubes, o melhor momento que eles estão tendo nos seus clubes, o grau de confiança que isso vai dando", disse Tite. "Essa utilização por vezes do Vinicius, por vezes do Rodrygo, do Arthur, do Bruno Guimarães, esses jogadores todos, vai ser em cima dessa consolidação que eles têm."



Vinicius Junior foi uma das surpresas de Tite na lista de 23 jogadores anunciados nesta sexta, no Rio de Janeiro. O treinador convocou a seleção para os jogos contra a Venezuela no dia 13 de novembro (sexta-feira), às 21h30, no Morumbi, em São Paulo. E contra o Uruguai, no dia 17 (terça), em Montevidéu.



O Brasil tem 100% de aproveitamento nas Eliminatórias até agora, com duas vitórias em dois jogos. Goleou a Bolívia por 5 a 0 na estreia, na Neo Química Arena, em São Paulo. E, depois, superou o Peru por 4 a 2, em Lima.