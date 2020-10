Milton Neves Renato Stockler/Band

Rio - Entusiasta do futebol do Atlético-MG, o apresentador Milton Neves não vê mais o Galo como favorito ao título do Brasileirão. Após o tropeço da equipe mineira contra o Sports, ele voltou atrás em suas previsões e afirmou que a taça ficou difícil para o Alvinegro de Belo Horizonte.

"A explicação ainda não é clara para a queda de rendimento do Atlético-MG, mas pelo visto o Galo vai imitar o Flamengo e ficar só no "cheirinho" nesse Brasileirão", disparou o apresentador da Band.

Nas últimas cinco partidas, o Atlético-MG fez apenas cinco pontos no Brasileiro. O Galo foi derrotado pelo Bahia e pelo Fortaleza, fora de casa, venceu o Goiás, no Mineirão, e tropeçou contra o Fluminense e o Sport, em Belo Horizonte.