Fluminense x Flamengo. Foto de Daniel Castelo Branco Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Rio - A pandemia do covid-19 abalou as estruturas do mundo e no futebol não poderia ser diferente. Com os portões fechados desde o início do Brasileirão, o prejuízo dos clubes já se encontra em cifras milionárias. Juntando os 20 clubes do campeonato, o detrimento foi de R$ 12 milhões antes mesmo do fim do primeiro turno da competição. Flamengo e Fluminense são os que mais sofrem com a falta do público.

O levanto realizado pelo portal "uol" levou em conta os documentos enviados pelos clubes a CBF até 17ª rodada, os documentos consideram custos como pagamento da equipe de arbitragem, despesas operacionais do estádio, segurança, ambulância e controle de dopagem. Em tempos normais, eles seriam cobertos com a renda obtida pela venda de ingressos de cada partida.

A dupla Fla-Flu dividem a concessão do Maracanã, mas mesmo assim precisa pagar cerca de R$200 mil em despesas a cada jogo realizado no templo do futebol. O clube Rubro-Negro tem um déficit de R$ R$ 1.297.799,39, enquanto o déficit dos tricolores é de R$ 1.679.871,58.

Fechando o "top-3", aparece mais um clube carioca, o Botafogo com R$ 823.546,15 de gastos. O clube alvinegro administra, sozinho, o Engenhão e precisa pagar o aluguel do estádio.

Confira o ranking completo por prejuízo total:

1º - Fluminense - R$ 1.679.871,58

2º - Flamengo - R$ 1.297.799,39

3º - Botafogo - R$ 823.546,15

4º - Atlético-MG - R$ 813.971,87

5º - Palmeiras - R$ 712.480,50

6º - Bahia - R$ 601.063,11

7º - Vasco - R$ 588.845,27

8º - Fortaleza - R$ 580.079,79

9º - Ceará - R$ 570.140,25

10º - Santos - R$ 547.855,11

11º - São Paulo - R$ 504.062,11

12º - Coritiba - R$ 484.091,37

13º - Grêmio - R$ 483.551,33

14º - Internacional - R$ 469.445,04

15º - Red Bull Bragantino - R$ 412.913,47

16º - Corinthians - R$ 412.264,75

17º - Athletico Paranaense - R$ 377.965,07

18º - Atlético-GO - R$ 367.849,17

19º - Goiás - R$ 323.308,55

20º - Sport - R$ 59,40*



*Indo contra a transparência pedida pelo Estatuto do Torcedor e contando com a conivência da CBF, o Sport não envia o detalhamento completo. O clube do Recife apenas registra o gasto com seguro, que não chega nem aos R$ 10.