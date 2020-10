Sebastián Beccacece Reprodução

Rio - Treinador do Racing, rival do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores, Sebastián Beccacece é mais um técnico estrangeiro a recusar uma oferta do Palmeiras. Segundo informações do "Clarín", o argentino foi procurado pelo Verdão, mas preferiu seguir na equipe de Avellaneda.

Após a demissão de Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras tentou a contratação do técnico espanhol do Independiente del Valle, Miguel Ángel Ramírez. Depois de dias de negociação, o comandante campeão da Sul-Americana recusou a oferta do clube paulista.

Sebastián Beccacece foi auxiliar de Jorge Sampaoli na Universidad de Chile e na seleção argentina. Ele se destacou ao dirigir o Defensa y Justicia, que foi vice-campeão argentino no ano passado. Ele assumiu o Racing neste ano.