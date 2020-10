Ronaldinho Gaucho divulgação

Por O Dia

Minas Gerais - Em vídeo publicado nas redes sociais, Ronaldinho Gaúcho informou que testou positivo para covid-19. O ex-jogador está em Belo Horizonte desde sábado, ele iria participar de um evento de uma patrocinadora, mas agora, vai apenas cumprir o isolamento na capital mineira.

No vídeo, o craque afirma que está assintomático e está se sentindo bem. O bruxo irá cumprir o isolamento em um hotel, na região nordeste de BH. Ficará lá até testar negativo e poder participar do evento.

"Estou aqui em BH desde ontem (sábado), vim para participar do evento. (...) Fiz os exames e testei positivo para covid. Estou bem, assintomático, mas vamos ter que deixar o evento para (depois). Em breve estaremos juntos aí. Grande abraço!" - diz R10 no comunicado.

R10 já esteve na capital no fim de setembro, onde visitou as obras da Arena MRV, estádio próprio do ex-clube do craque, o Atlético-MG. A inauguração da arena está prevista para 2022.