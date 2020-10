Cristiano Ronaldo é arma da Juventus para tirar vantagem do Lyon MARCO BERTORELLO / AFP

Por O Dia

Itália - Desfalque da Juventus nos últimos jogos após testar positivo para a covid-19, o português Cristiano Ronaldo está sendo investigado por uma possível quebra do protocolo sanitário na Itália. De acordo com Vincenzo Spadafora, ministro do esporte do país, o craque não respeitou as normas ao se juntar à seleção portuguesa no início do mês.

"Cristiano Ronaldo não respeitou o protocolo e está acontecendo uma investigação da Procuradoria de Turim para provar isso. Foi um episódio desagradável. O vírus no ensinou que ninguém está imune. É evidente que todas as pessoas tentam respeitar as regras e os protocolos, mas a única solução passa por ficar em casa", disse Spadafora à 'RAI'.



A próxima partida da Juventus ocorre na quarta-feira, na Liga dos Campeões, contra o Barcelona, em Turim. Se o português não tiver condições de jogo, o esperado reencontro de Messi e Cristiano Ronaldo fica adiado para 8 de dezembro, quando ocorre o jogo de volta, na Catalunha. Sem CR7, a Juventus ficou no empate em 1 a 1 com o Verona.