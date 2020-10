Com passagem por Botafogo e Vasco, Thiago Galhardo vive a melhor fase da carreira em Porto Alegre Ricardo Duarte/Internacional

Por O Dia

Porto Alegre - Com 20 gols em 37 jogos com a camisa do Internacional, Thiago Galhardo é um dos trunfos de Eduardo Coudet na acirrada corrida pelo título brasileiro. Na liderança, com os mesmos 35 pontos do Flamengo, o Colorado abriu negociação para renovar o contrato do artilheiro isolado da competição, com 15 gols. Com vínculo válido até dezembro de 2021, ele pode ter o compromisso prorrogado por pelo menos mais uma temporada.

Revelado pelo Bangu, o meia-atacante é um velho conhecido do torcedor carioca. Em 2011, teve a primeira grande chance da carreira no Botafogo. Depois rodou pelo país (Comercial-SP, América-RN, Remo, Boa Esporte, Cametá-PA e Brasiliense) até voltar a chamar a atenção pelo Madureira, em 2015.

Depois de uma passagem pelo futebol japonês, foi repatriado pelo Vasco em 2018. Muito utilizado, disputou 38 jogos, sendo que 19 como titular e terminou a temporada com sete gols. Em abril do ano seguinte, foi dispensado do clube. O motivo foi a suposta descoberta de que o camisa 8 passava informações para imprensa. O vazamento de uma tensa reunião entre os jogadores e a diretoria teria sido a gota d'água para o desligamento de Galhardo.

Em abriu, ele conseguiu uma liminar na Justiça do Trabalho para acertar com o Ceará e acionou o ex-clube judicialmente para cobrar salários de fevereiro e março de 2019, além o 13° salário de 2018 e cinco meses de recolhimento do FGTS. Em janeiro, as partes fecharam o acordo em R$ 1 milhão para encerrar o processo.

Em Porto Alegre, Galhardo reencontrou o melhor de seu futebol. Aos 31 anos, se reinventou na função de atacante e lidera a artilharia do Brasileiro, com 15 gols em 17 jogos. No eletrizante clássico com o Flamengo, na briga pela liderança, ele voltou a deixar sua marca, no empate em 2 a 2, e ainda teve um belo gol anulado, acertadamente, por impedimento.