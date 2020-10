Paulo Pelaipe deixou o Flamengo sob polêmica Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 27/10/2020 18:56 | Atualizado 27/10/2020 21:51

Rio - Paulo Pelaipe, ex-gerente de futebol do Flamengo e atual dirigente do Coritiba, internado desde o dia 15, teve uma piora no quadro de covid-19. A informação foi dada pelo Vice-Presidente de Futebol do clube carioca, Marcos Braz, em entrevista à "ESPN". Pelaipe está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba.

Em contato com O DIA, Marcos confirmou que o estado de saúde de Pelaipe é muito grave e que está na torcida por ele.

Marcos Braz também publicou um recado ao ex-companheiro de clube através das redes sociais, desejando força.