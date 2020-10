De volta à Seleção, Lucas Paquetá já marcou dois gols em 11 jogos Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Rio - Lucas Paquetá está de volta à Seleção. O apoiador do Lyon, da França, foi convocado nesta terça-feira para ocupar o lugar de Philippe Coutinho. Diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda, um dia após o clássico entre Barcelona e Real Madrid, no último domingo, o meia-atacante foi cortado.

Revelado pelo Flamengo, Paquetá, 23 anos, trocou recentemente o Milan, da Itália, pelo Lyon, da França, e já havia sido convocado pelo técnico André Jardine para a equipe olímpica. Com o veto de Coutinho, o apoiador foi 'promovido' e reforçará a seleção brasileira nas próximas duas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, contra Venezuela, dia 13 de novembro, e Uruguai, dia 17.



Publicidade

De acordo com o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, Philippe Coutinho não teria tempo hábil para a recuperar a tempo. Não é a primeira que Paquetá é chamado por Tite. A primeira vez foi em de 2018, ainda no Flamengo. Campeão da Copa América em 2019, ele já disputou 11 jogos com a Amarelinha e fez dois gols, o último em novembro do ano passado no amistoso contra a Coréia do Sul.



A Seleção Brasileira inicia sua preparação para os próximos jogos em Teresópolis, na Granja Comary, no dia 09 de novembro. No dia 13 jogará contra a Venezuela, em São Paulo, no Morumbi. Quatro dias depois terá como rival o Uruguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu.