Jurgen Klopp: vida longa para o técnico alemão no Liverpool

Por Lance

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, teve um motivo para se preocupar após a vitória dos Reds sobre o Midtjylland, pela Liga dos Campeões, nesta terça-feira. Ainda no primeiro tempo, o brasileiro Fabinho se lesionou e teve que ser substituído. No entanto, a preocupação pode atravessar o Atlântico e se tornar dor de cabeça também para Tite, técnico da Seleção Brasileira.



Após a partida desta terça-feira, Jürgen Klopp, em entrevista ao "Esporte Interativo", cutucou o técnico da Seleção Brasileira. Segundo o alemão, Tite não dá espaço para Fabinho com a camisa amarela.



- Não sei se o Tite está tão preocupado, porque ele nunca o põe para jogar. Então ele provavelmente só não vai ficar sentado no banco nos próximos jogos da Seleção. Para nós, obviamente, é um golpe duro. Mas nesse ponto ainda não sabemos. Claro que não é positivo, mas não queremos ser tão negativos. Temos que esperar pelos exames de amanhã (quarta-feira) - disse Klopp.



Fabinho foi convocado por Tite na última sexta-feira para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, mas agora se torna dúvida. Nesta terça, a CBF anunciou o corte de Coutinho, que também está lesionado, e a convocação de Lucas Paquetá, do Lyon.