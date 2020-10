Neto Divulgação/Band

Por O Dia

Rio - A convocação de Lucas Paquetá para substituir Philippe Coutinho lesionado, não agradou o apresentador e comentarista Neto. O ex-jogador usou as redes sociais para criticar de forma enfática a escolha de Tite.

Publicidade

Um dos motivos alegados nas reclamações de Neto, foi o fato do jogador não ter conseguido se firmar como titular no Milan e ainda não teve tempo de mostra seu valor no Lyon. O apresentador do "Os Donos da Bola" ainda ironizou o técnico da seleção brasileira que chamou o Neymar de "arco e flecha".



"Aí é demais, hein? Convocar o Lucas Paquetá para a seleção brasileira, Tite? Está de brincadeira! Não é possível. Ele não jogou no Milan, fez dois jogos no Lyon. Tem tanto jogador para convocar. O Lucas Paquetá no lugar do Philippe Coutinho? Você está de brincadeira comigo. É o outro 'arco e flecha'?", disse Neto em vídeo publicado em seus stories, no Instagram.

Publicidade

"Parabéns à seleção brasileira. Que legal. Lucas Paquetá, o grande camisa 10 da seleção brasileira, vai para Copa do Mundo, vai f**** com a gente", completou.

TÁ DE BRINCADERA CONVOCAR O LUCAS PAQUETA pic.twitter.com/Fa24rQhlp5 — Comentarios Sinceros Do Craque Neto (@ComentCrakNeto) October 28, 2020

Publicidade

Desta forma, Lucas Paquetá integra a seleção brasileira para a terceira e quarta rodada da Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar. O Brasil pega a Venezuela no próximo dia 13 de novembro, às 21h30, no Morumbi. No dia 17, às 20h, o Brasil visita o Uruguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu.