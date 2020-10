Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 28/10/2020 17:08 | Atualizado 28/10/2020 17:20

França - O torcedor do Paris Saint-Germain teve uma alegria e uma tristeza, em Istambul, nesta quarta-feira, diante do Istanbul Basaksehir, pela segunda rodada do Grupo H da Liga dos Campeões. O time francês venceu pela primeira vez na edição 2020/2021 da principal competição europeia, por 2 a 0, com dois gols do italiano Moise Kean, mas viu Neymar deixar o gramado machucado aos 26 minutos de jogo.



Com a vitória, o PSG somou seus três primeiros pontos e se igualou a Manchester United e RB Leipzig, que ainda se enfrentam nesta quarta-feira. O time turco segue sem nenhum ponto ganho.

Logo no aquecimento, as imagens de TV flagraram Neymar reclamar de dores na perna esquerda. O jogador entrou em campo, mas voltou a sentir desconforto, tentou prosseguir na partida, mas acabou substituído por Sarabia.Exames vão mostrar se o craque será desfalque na convocação do técnico Tite para compor a seleção brasileira nos dois próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar.O jogo foi intenso durante os 90 minutos. O Istanbul Basaksehir não se intimidou diante do potente PSG, mas, com isso, abriu espaços em sua defesa. Di Maria e Mbappé criaram várias oportunidades, mas exageraram no preciosismo na hora de definir as jogadas.Com a ousadia turca durante todo o tempo, o goleiro Navas, com belas defesas, principalmente na segunda etapa, foi um dos destaques da partida.Os gols só saíram no segundo tempo. Aos 19 minutos, Mbappé cobrou escanteio da esquerda, toda a zaga turca falhou e Kean nem precisou saltar para abrir de cabeça o placar. O segundo gol saiu em uma das inúmeras jogadas rápidas criadas pelo time francês. O atacante italiano demonstrou grande habilidade para matar com o pé direito, girar e bater de esquerda, sem deixar a bola cair.As equipes voltam a jogar no dia 4. Como anfitrião, o Istanbul Basaksehir recebe o Manchester United, enquanto o PSG viaja até a Alemanha para encarar o RB Leipzig.Pelo Grupo E, o Chelsea não teve dificuldades para golear o Krasnodar, na Rússia, por 4 a 0. O placar poderia ter sido ainda maior, mas Jorginho chutou um pênalti na trave. Callum Hudson-Odoi, Timo Werner, Ziyech e Pulisic fizeram os gols do time inglês, que chegou aos quatro pontos, deixando a equipe russa com apenas um, ao lado de Sevilla e Rennes, adversários ainda nesta quarta-feira. Na próxima rodada, em 4 de novembro, jogam: Chelsea x Rennes e Sevilla x Krasnodar.