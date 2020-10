Allan se transferiu recentemente para o Everton Divulgação

Por O Dia

Rio - O meia Allan, do Everton, da Inglaterra, foi convocado por Tite para substituir Fabinho, do Liverpool. O jogador sofreu uma lesão muscular e não vai poder entrar em campo para defender a seleção brasileira nas partidas contra a Venezuela e o Liverpool.

A decisão de cortar o jogador do Liverpool aconteceu após o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, receber do clube inglês os exames e as informações sobre o jogador. Ausente na lista inicial, Allan também é um jogador que vem sendo convocado por Tite com frequência.

Publicidade

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O MUNDO DO ESPORTE



Ex-jogador do Napoli, Allan fez a sua estreia pela Seleção em novembro de 2018 contra o Uruguai, em amistoso. O jogador fez parte do elenco do Brasil na conquista da Copa América no ano passado.

Ex-jogador do Napoli, Allan fez a sua estreia pela Seleção em novembro de 2018 contra o Uruguai, em amistoso. O jogador fez parte do elenco do Brasil na conquista da Copa América no ano passado.

A seleção brasileira se apresenta na Granja Comary a partir do próximo dia 9. No dia 13 jogará contra a Venezuela, em São Paulo, no Morumbi. No dia 17, o adversário será o Uruguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu.