Emissora francesa confirmou lesão de Neymar no adutor da coxa direita AFP

Por O Dia

Paris - Com uma lesão muscular confirmada, Neymar é problema para o Paris Saint-Germain, da França, e para a seleção brasileira. De acordo com a emissora francesa 'RMC Sport', o atacante deve ser desfalcar o PSG nos próximos três jogos. O atacante sofreu uma lesão no adutor da coxa direita ainda no primeiro do confronto com Istanbul Basaksehir, terça-feira, pela Liga dos Campeões. Caso a estimativa de recuperação se confirme, o camisa 10 só voltaria a campo no dia 20 de novembro, no clássico com o Mônaco, pelo Campeonato Francês.



Portanto, o brasileiro perderia os jogos contra o RB Leipzig, da Alemanha, no dia 4 de novembro, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeõe, além de duas rodadas do Francês: Nantes, no dia 31 de outubro, e Rennes, no dia 7 de novembro.



Convocado para os jogos contra Venezuela, dia 13 de novembro, no Morumbi, e Uruguai, dia 17, em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar, a presença de Neymar, portanto, é incerta nos compromissos. A seleção brasileira se apresenta no dia 9 de novembro na Granja Comary, em Teresópolis.