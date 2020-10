Magno Navarro e Igor Rodrigues serão responsáveis por apresentar a atração Divulgação

Por O Dia

Rio - O ‘Tá na Área’ do SporTV ganha cara nova no dia 9 de novembro, quando estreia a dupla de apresentadores formada pelo humorista Magno Navarro e o jornalista Igor Rodrigues. Os debates e as últimas novidades sobre o mundo do futebol continuam na pauta, mas o programa terá mais humor e entretenimento, com disputas entre torcedores, esquetes, entrevistas e, claro, as famosas imitações de personalidades do futebol feitas por Magno Navarro.

“O programa vai se aproximar da essência do torcedor brasileiro, com resenha, zoeira, mas sem perder o objetivo de informar o que acontece no mundo esportivo. Vamos trazer notícias dos clubes, com pontos de vista de diferentes, com leveza e humor, mas sempre com responsabilidade”, diz Magno Navarro. “Estou feliz demais pela oportunidade e me preparando muito para a estreia.

O ‘Tá na Área’ é um dos programas mais tradicionais do SporTV e vamos respeitar essa história. O objetivo é ter uma leveza de linguagem, aliada à informação, que sempre foi o carro-chefe”, completa Igor, que faz parte da equipe do “Bola Quadrada”, programa de desafios sobre futebol exibido no SporTV e no GE.