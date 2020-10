Priscila Belfort Reprodução

Por Lance

Publicado há 0 segundos

Rio - A família do lutador Vitor Belfort desmentiu, na última quinta-feira que Priscila Belfort, desaparecida desde 2004, tivesse sido localizada. Os boatos começaram a circular nas redes depois que uma jovem com características semelhantes à irmã do ex-campeão de UFC foi localizada em Cotia no interior de São Paulo. Jovita Belfort, mãe de Vitor e Priscila, usou as redes sociais para esclarecer os fãs e pediu que a corrente de orações pela aparição da filha continuasse.

Publicidade

"Quero agradecer a todos que tem falado comigo por zap, por face, pelo IG pelo carinho, pela atenção e pela força. Faz quatro dias que entrei em contato com o autor da foto, conversamos, a foto foi tirada em Cotia. O autor da foto foi muito sincero, a moça tomou um suco e conversou um pouco, meio desencontrada, mas foi logo embora e ainda não retornou ao local da foto. Realmente ela lembra um pouco, mas tem muitos pontos diferentes da Priscila", escreveu Jovita.



Segundo a mãe de Belfort, a família analisou as imagens da jovem e chegou a conclusão de que não se trata de Priscila.



"Eu e minha família conversamos, analisamos e temos, infelizmente, a certeza de que não é a Priscila. Até porque, hoje Priscila tem 45 anos indo para 46 anos e a moça não tem esta idade. Mas deve ser de outra família que está a procura dela. Desde já agradeço o carinho de todos e todas! Peço que continuem orando para encontrarmos ou termos uma respost", completou.

Publicidade

Priscila Belfort foi sequestrada em janeiro de 2004, no Rio de Janeiro, quando saia do trabalho, no Centro da cidade. Até hoje a polícia não esclareceu o caso. mas chegou a trabalhar com a hipótese dela ter sido morta por traficantes da área.