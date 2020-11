Rio de Janeiro (RJ), 09/05/2019, MEDIA DAY DO UFC 237 - Anderson Silva durante o pré evento do UFC 237, Hotel Windsor Marapendi, Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Foto: Armando Paiva / Agência O Dia UFC 237, UFC Rio ARQUIVO O DIA

Publicado 01/11/2020 10:21

EUA - Anderson Silva chegou ao UFC em 2006, se manteve como campeão peso-médio por sete anos, bateu recordes, fez lutas memoráveis e, ao que tudo indica, escreveu seu capítulo final na organização neste sábado (31), na luta principal do UFC Vegas 12. O roteiro, porém, não foi o imaginado pelos fãs da lenda do MMA. Diante de Uriah Hall, o "Spider" teve bons momentos no combate, mostrou um físico invejável para um atleta de 45 anos, mas no quarto round, foi nocauteado pelo jamaicano.



O brasileiro conclui sua trajetória no UFC com 34 vitórias, 11 derrotas e um "No Contest" (luta sem resultado), mas acima de tudo, deixa um legado para as próximas gerações. Foi um dos grandes responsáveis por tornar o MMA um esporte popular no Brasil e em diversas partes do mundo. Seus golpes plásticos, vitórias memoráveis e momentos únicos estão e estarão para sempre no imaginário dos fãs do esporte. A continuidade na modalidade ainda é uma incógnita, mas é certo que Anderson Silva está na história e é quase unânime que seu nome está presente entre os maiores de todos os tempos das artes marciais mistas.



O co-main event do UFC Vegas 12 promoveu um verdadeiro duelo de estilos. Com especialidade na luta agarrada, Bryce Mitchell teve pela frente Andre Fili, que tem como carro-chefe a trocação, e o que se viu foi um verdadeiro domínio de Mitchell. O americano, de 26 anos, usou e abusou das quedas e das boas transições no solo, enquanto Fili fez o que pôde nos breves momentos em que o combate esteve em pé, mas não foi páreo para Bryce, que aplicou sua estratégia com maestria, levando a luta para o chão em todos os assaltos, e saiu com a vitória por decisão unânime dos jurados, mantendo sua invencibilidade no MMA, com 14 vitórias, sendo cinco delas no Ultimate.



Hall nocauteia Anderson e ‘estraga’ despedida do brasileiro no UFC



Anderson Silva e Uriah Hall travaram um duelo bem estudado na parte inicial, com poucos golpes conectados por ambos. O brasileiro apostou nos chutes e, aos poucos, foi se soltando no combate, com bons socos de esquerda que entraram no raio de ação do jamaicano e o levaram a ter vantagem nos primeiros cinco minutos. O segundo round, assim como a parcial anterior, teve bastante cautela por parte dos dois atletas e os poucos golpes mais efetivos foram aplicados por Anderson.



Mesmo sem mostrar muita efetividade, Hall iniciou melhor o terceiro round, mas o "Spider" aumentou seu ritmo e igualou as ações, com bons golpes aplicados na média e curta distância. Nos últimos segundos, porém, Anderson Silva recebeu um forte golpe de direita e foi a knockdown, sendo salvo pelo fim da parcial. No quarto assalto, o brasileiro resolveu arriscar e, consequentemente, se expôs mais, o que o levou novamente a knockdown. Com isso, Uriah Hall partiu para cima e, depois de mais uma sequência de golpes no ground and pound, saiu vencedor por nocaute técnico, conquistando a terceira vitória consecutiva na organização.



Após o combate, muito emocionado, Uriah Hall deu uma grande demonstração de respeito e chegou a dizer, em breve conversa com Anderson Silva, que "sentia muito" por derrotá-lo em sua luta de despedida do Ultimate. O brasileiro, em entrevista pós-luta, voltou a dizer que foi sua última apresentação na organização, mas deu a entender que pode seguir lutando, seja no MMA ou até mesmo no Boxe, seu sonho antigo nas artes marciais.