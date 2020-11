Por O Dia

Rio - Uma cena inusitada chamou atenção durante o GP de Ímola, disputado neste domingo. Durante um de seus pit stops, o piloto canadense Lance Stroll acabou ultrapassando o local da parada e atropelou um dos mecânicos Racing Poin, que estava posicionado na frente do veículo.

Saiu a análise da central do apito sobre o lance envolvendo o Stroll e o mecânico pic.twitter.com/9FcfmZhA7E — Stroll da Depressão (@StrolldaDepre) November 1, 2020

fazer um quadro e botar na parede



valeu stroll por atropelar o mecânico pic.twitter.com/DgjScDZNEw — parente de quem (@cacoparente) November 1, 2020

O cara tem que fazer judô pra virar mecânico do Stroll — Felipe Maciel (@felipemaciel_fm) November 1, 2020

me sentindo o mecânico da racing point e 2020 é o stroll — ka P1 DO FRANKY (@kkkkkkkauany) November 1, 2020

Stroll botando o mecânico pra dançar quadradinho de 8 #F1naGlobo pic.twitter.com/BXXHbwggDh — Rodrigo Lopes (@Girodosmotores) November 1, 2020

O profissional não foi atingido com muita força. De acordo com sua equipe, ele foi examinado, passa bem e trabalhou normalmente após o ocorrido. No entanto, a cena rendeu diversas brincadeiras na Internet.