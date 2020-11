Rio de Janeiro (RJ), 09/05/2019, MEDIA DAY DO UFC 237 - Anderson Silva durante o pré evento do UFC 237, Hotel Windsor Marapendi, Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Foto: Armando Paiva / Agência O Dia UFC 237, UFC Rio Armando Paiva / Agência O Dia

Rio - Anderson Silva se despediu do UFC de maneira frustrante. O brasileiro foi nocauteado por Uriah Hall na noite do último sábado, em Las Vegas. Após o confronto, o presidente do evento, Dana White, disse ter se arrependido de permitir que o brasileiro entrasse no octógono.

“Eu cometi um grande erro em ter deixado o Anderson lutar hoje. Eu sabia que estava certo e isso se mostrou hoje. Ele não deveria lutar nunca mais”, declarou o chefão do UFC.

“Ele ainda tem uma luta no contrato, mas fizemos um acordo. Antes do contrato ser assinado, a gente concordou que esta seria sua última luta e que se aposentaria. Já dei ao Anderson Silva mais lutas do que deveria. Na verdade, me sinto mal. Não estou bem comigo mesmo pelas lutas que eu dei a ele. O Anderson deveria ter se aposentado antes”, completou.