Por O Dia

Publicado 01/11/2020 15:56

La Spezia - Após duas semanas de ausência, Cristiano Ronaldo voltou em grande estilo e sem qualquer restrição após o diagnostico positivo para o novo coronavírus. Recuperado, o craque saiu do banco e marcou dois gols na vitória por 4 a 1 da Juventus sobre o Spezia, neste domingo, no Estádio Alberto Picco. Com os dois gols, o português alcançou a marca de 744 gols e superou Romário, com 743, em jogos oficiais.

Depois de duas rodadas sem vencer, a Velha Senhora fez as pazes com a vitória, coincidentemente, na partida de volta de CR7. Morata abriu o placar e Rabiot fez o outro gol dos visitantes, enquanto Pobega, descontou para os donos da casa. Com o resultado, a equipe dirigida por Pirlo volta a subir na tabela do Campeonato Italiano e se aproximou do líder, Milan, que venceu a Udinese, neste domingo, e segue isolado, com 16 pontos.



Com fome de bola, Cristiano Ronaldo precisou de três minutos em campo para balançar as redes. O jogo estava empatado em 1 a 1, quando o camisa 7 recebeu a bola, driblou o goleiro para mudar o rumo do duelo. Rabiot fez o terceiro e CR7, de pênalti e com direito à cavadinha, fechou placar.

De volta aos gramados, o astro português foi virou assunto após testar positivo para covid-19. A polêmica girou em torno da convocação para defender Portugal contra a França, pela Liga das Nações. Ele deixou Turim no dia 4 de outubro para se apresentar à seleção. O ministro do esporte italiano, Vincenzo Spadafora, criticou o deslocamento entre Itália e Portugal que Cristiano Ronaldo.