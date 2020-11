Aposentado desde 2018, Connor McGregor é incentivado pelo Spider a voltar a lutar Reprodução

Por O Dia

Las Vegas - Nocauteado em sua despedida dos tatames do UFC pelo jamaicano Uriah Hall, no sábado, sugeriu a volta do lutador Conor McGregor, outro grande nome da modalidade, à ativa, não ao octógono, mas no ringue. Em entrevista à 'TMZ', o brasileiro incentivou o especulado embate entre o irlandês e o pugilista filipino Manny Pacquiao.

Na avaliação de Anderson Silva, o polêmico McGregor, antigo dono do cinturão peso-pena e do peso-leve do UFC, desista da revanche contra khabib Nurmagomedov, que o derrotou em sua última luta, há dois anos, e focar a carreira no boxe. Em 2017, ele se aventurou no ringue numa luta épica contra o pugilista americano Floyd Maywether, que numa aula de boxe, nocauteou o irlandês depois de dez rounds.

Somadas, as bolsas de Maywether e McGregor chegaram a U$ 130 milhões, cerca de R$ 411 milhões na cotação da época. Vencedor, o americano faturou U$ 100 milhões. Com 11 títulos mundiais em oito categorias diferentes, Pacquiao é considerado um dos maiores pugilistas da história do boxe.