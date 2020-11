Neymar viraliza com susto do amigo Gil Cebola em transmissão ao vivo do game 'Sign of Silence' Reprodução

Por O Dia

Paris - Em recuperação de uma lesão na coxa esquerda, Neymar virou assunto neste domingo durante a transmissão ao vivo do jogo 'Sign of Silence' na Twitch. No clima do Dia das Bruxas, o camisa 10 do Paris Saint-Germain, da França, e da Seleção, viralizou nas redes sociais pelo susto que levou do amigo Gil Cebola, caracterizado com uma máscara horripilante típica do Halloween.

Gabriel Jesus, atacante do Manchester City, da Inglaterra, e companheiro de seleção brasileira, e outros amigos do craque participaram da live do game de terror. A sala de jogos da residência estava todo customizado para comemorar o Dia das Bruxas.

Durante a ligação, Neymar foi alertado para olhar para o lado, quando foi surpreendido pelo amigo que usava a máscara de um monstro. A reação do atacante foi xingar Gil Cebola, enquanto os demais amigos caiam na gargalhada.

Em recuperação de uma lesão muscular, o camisa 10 tem previsão de volta em três semanas. Além de desfalcar o PSG na próxima rodada da Liga dos Campeões e em dois jogos do Campeonato Francês, ele corre o risco de ser cortado da seleção brasileira para os compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar, contra Venezuela e Uruguai, dias 13 e 17 de novembro.