Por O Dia

Publicado 02/11/2020 15:43

Belo Horizonte - O Atlético-MG não tem poupado esforços e dinheiro para sair da 'fila' no Campeonato Brasileiro, competição que não conquista desde 1971. Depois de perder a liderança para Internacional e Flamengo, o Galo voltou ao mercado para tentar a contratação do atacante Eduardo Vargas, do Tigres, do México. Com contrato até dezembro, ele está livre para assinar um pré-contrato, mas o Galo quer o acordo imediato. Vale lembrar que a janela de transferência para o Brasil se encerra no dia 9 de novembro.

Velho conhecido de Jorge Sampaoli, o atacante, de 30 anos, pode reeditar a bem-sucedida parceria que teve sob o comando do argentino pela Universidad de Chile, que eliminou o Flamengo na Libertadores de 2011. Nome frequente nas convocações do Chile, Vargas, que defendeu o Grêmio, em 2013, já esteve no radar do próprio Flamengo inúmeras vezes.

Como está em fim de contrato, Vargas também foi oferecido por empresários ao Corinthians. No entanto, a melhor situação financeira e ligação do atacante com Sampaoli colocam o Galo como favorito na disputa. De acordo com o 'UOL', o clube conta com um intermediário no México para tentar convencer o Tigres a liberá-lo. Em julho, os mexicanos pediram cerca de R$ 14 milhões, valores que devem cair pelo fato de Vargas ter apenas mais dois meses de contrato.

O goleiro Éverson, os zagueiro Bueno e Junior Alonso, o lateral-direito Mariano, os volantes Léo Sena, que já foi repassado por empréstimo ao Spezia, da Itália, e Alan Franco, o apoiador Zaracho e os atacantes Marrony, Keno e Eduardo Sacha são, até o momento, os dez reforços da Era Sampaoli, mas Vargas pode ser o 20º contratado de 2020.