Jon Jones voltou a ser assunto, mas não pelo bom desempenho no octógono do UFC Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 02/11/2020 16:10 | Atualizado 02/11/2020 16:23

Novo México - Considerado um dos maiores nomes da história do UFC, o lutador Jon Jones ganhou destaque no noticiário, mas não pelo desempenho no octógono. A polêmica da vez foi o vídeo postado nas redes em que o americano aparece armado com uma espingarda perseguindo um suposto ladrão que teria invadido a sua mansão, no Novo México, nos Estados Unidos.



O lutador, de 33 anos, postou as imagens das câmeras de segurança em sua conta no Instagram. A filmagem mostra uma pessoa com capuz subindo na garagem. Segundos depois, Jones sai de dentro da propriedade armado e iniciar a perseguição ao invasor.





“Acabei batendo na janela do lado do motorista desse cara com o cano da minha espingarda na noite passada. Da próxima vez que você tentar roubar alguém, certifique-se de ser rápido o suficiente para fugir dele. As pessoas que conheço estão ficando difíceis, mas sua vida não vale alguns bens materiais. O que você achou desse vídeo, o que você faria de diferente?", postou Jones.



Em junho, Jon Jones havia postado outro vídeo, no qual confrontava um manifestante, que, supostamente, pretendia pichar com tinta spray uma propriedade em Albuquerque, Novo México. Ele exigiu a entrega da lata de spray.