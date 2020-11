Diego Armando Maradona AFP

Rio - Diego Maradona foi internado em uma clínica na tarde desta segunda-feira, na cidade de La Plata, na Argentina. De acordo com o jornal "Clarín", a decisão de internar o ídolo argentino é apenas uma prevenção por conta de uma situação emocional. Ele deve ser submetido a uma série de exames.

Nos últimos dias, Maradona teve contato com uma pessoa que testou positivo para a Covid-19 e, por esse motivo, estava em isolamento. No entanto, o ex-jogador teve diagnóstico negativo e a internação não tem qualquer relação com a doença.

Na última sexta-feira, Maradona completou 60 anos de vida. Ele chegou, inclusive, a receber uma homenagem de Pelé, que postou uma foto com o craque em suas redes sociais.