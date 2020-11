Ekaterina Dorozhko é casada com Luiz Adriano Reprodução Instagram

Por O Dia

Rio - Ekaterina Dorozhko, ex-mulher de Luiz Adriano, virou assunto polêmico nas redes sociais após expor seu pensamento sobre o papel da mulher em uma relação amorosa. A modelo russa afirmou que "o homem está no comando" e que "a primeira e última palavra são dele".

"Mulher é amor e aceitação e, por natureza, devemos obedecer nossos homens. Um homem deve ser respeitado, não pode ser culpado, humilhado. O marido é o chefe da família. A mulher tem que ser sábia, feminina, fraca e corajosa. Mas em nenhum caso forte, pois há um homem para isso", escreveu Ekaterina.

A ex do atacante do Palmeiras também causou raiva aos seus seguidores quando afirmou não se casar com homens pobres e achar normal o fato de ser sustentada por homens ricos. Depois da repercussão negativa, a modelo publicou um post se defendendo dos ataques.

Ekaterina Dorozhko e Luiz Adriano se casaram em dezembro de 2019, mas terminaram o relacionamento no meio deste ano. Em setembro, a russa apagou as fotos com ele e tirou o stauts de casada em do seu perfil no Instagram.