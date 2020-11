Galvão Bueno Reprodução de TV

Rio - O programa do SporTV "Bem, Amigos!" nesta segunda-feira contou com uma cena inusitada entre o locutor esportivo Galvão Bueno e o ex-atacante Casagrande. Enquanto os comentaristas faziam perguntas para o treinador do São Paulo, Fernando Diniz, os dois se envolveram em uma brincadeira que não foi entendida pelos parceiros.

Assim que Cleber Machado anunciou que Diniz estava aberto para perguntas no programa, Casagrande logo pediu a palavra. Galvão fez uma brincadeira que gerou um climão no estúdio.



"Eu já cedi a palavra para o Júnior, uma hora dessas eu converso com o Fernando Diniz, mas não tem problema, não", disse Galvão, que escutou de Casagrande uma resposta.



"Tudo bem, Galvão, pode falar à vontade - disse o ex-centroavante. Casagrande também chegou a falar com Caio Ribeiro para que alguém perguntasse para o treinador do Tricolor. Pouco depois, Galvão se desculpou pela "brincadeira".



"Deixa eu falar uma coisa: Casa! Eu fui fazer uma brincadeira, Casagrande. Fui fazer uma brincadeira. Não queria cortar sua palavra de jeito nenhum, quero ouvir sua pergunta, está na sequência. Depois, eu queria sair um pouco do jogo, da bola, que vocês já estão tratando tão bem. Por favor, Casa! Somos parceiros antigos. Senão vão escrever que a gente está discutindo e isso não existe."



Após a cena que parou o estúdio, Casagrande ainda brincou dizendo que o público iria ver a cena como uma discussão entre eles, adotando um clima de leveza depois da tensão.