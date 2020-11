Neto Divulgação/Band

Por O Dia

Rio - Uma das maiores decepções na carreira de Neto foi ter ficado de fora da lista de convocado para a Copa do Mundo de 1990. Segundo o ex-jogador, ele teria conquistado o título caso tivesse sido escolhido por Sebastião Lazaroni, treinador da Seleção.

Publicidade

"Se eu tivesse jogado a Copa do Mundo, talvez eu tivesse sido campeão em 94. Talvez eu daria uma sequência. Se eu disputasse a de 90, e acho que eu ganharia o título, eu faria duas Copas do Mundo, seria campeão do mundo, e teria uma vida muito mais longa na seleção", avaliou Neto, que também analisou seu desempenho em clubes:



"Eu acho que tive uma carreira muito boa. Eu poderia ter ganho mais títulos, jogado num Real Madrid, Barcelona, La Coruña... Bebeto, Rivaldo, esses caras jogaram no La Coruña. Eu poderia ter jogado em uns times menores, como Fiorentina, Torino. A seleção, eu acho que não fui um jogador de seleção".

Publicidade

Lazaroni, em entrevista recente, revelou que Neto nunca esteve no "radar" da seleção brasileira e criticou o comportamento do jogador fora de campo.