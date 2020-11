Rio - Após perder para o Barcelona por 2 a 0, a Juventus tenta virar a página e conquistar sua segunda vitória na fase de grupos da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira (4), a Velha Senhora enfrenta o Ferencváros, na Hungria, às 17h (horário de Brasília).

DE VOLTA

Após testar positivo para o Covid-19, Cristiano Ronaldo está de volta. Ele já havia jogado no final de semana e marcou dois gols contra o Spezia. O português não esteve em campo na derrota para o Barcelona.



BUSCANDO A VITÓRIA

Vendo o Barcelona na liderança isolada do grupo, a Juventus precisa vencer caso ainda queira sonhar com o primeiro lugar do grupo. Se os catalães vencerem o Dínamo de Kiev e a Velha Senhora não, a vantagem pode ficar de mais de cinco pontos de diferença.



INVICTOS NACIONALMENTE

​Líder no Campeonato Húngaro, o Ferencváros venceu quatro das últimas cinco partidas, além de empatar uma. Em sete jogos disputados, ainda não conheceram a derrota. A Velha Senhora também não foi derrotada no Italiano, mas triunfou apenas duas vezes nas últimas cinco.