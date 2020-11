Jornalista e radialista Milton Neves Deividi Correa

Por O Dia

São Paulo - O apresentador da Bandeirantes, Milton Neves, recordou em entrevista no canal do Youtube De Sola sobre o caso de assédio envolvendo Renata Fan. O jornalista contou que no intervalo do programa "Terceiro Tempo" a colega saiu chorando após ser assediada por um goleiro "muito famoso".

Milton não expôs o jogador, mas contou que Renata "perdeu o sorriso" durante conversa com o goleiro sobre os filhos. A jornalista se direcionou ao camarim após começar a soluçar no estúdio, mesmo assim, "se recompôs" e voltou ao programa.

Publicidade

"Ela ficava ao computador lendo as mensagens. Teve um dia que um cara muito famoso, um goleiro, encostou na bancadinha dela no intervalo. O cara tinha tido filhos e chegou e falou: 'Renata, é um prazer te conhecer, assisto tanto o programa'. (...) O goleiro falou isso, falou aquilo e ela foi ficando... Perdeu o sorriso, que ela era muito bonita. Ela ficou séria demais. De repente, ela simplesmente soluçou e foi lá para o camarim", contou Milton Neves.



"Ela não tinha camarim. O camarim era 'rodiziado', como eu tenho hoje na Bandeirantes. Ela falou: 'Parabéns pelos nascimentos lá na sua casa, posso ver? Que crianças bonitas'. O goleiro: 'Seriam muito mais bonitas se você fosse a mãe. Ela saiu chorando. Depois, se recompôs e voltou, mas ficou um clima meio que... Mostra o caráter dela", completou.