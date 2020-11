Maracanã Divulgação

Rio - A dupla Fla-Flu renovou o Termo de Permissão de Uso (TPU) do Maracanã junto ao Governo do Estado do Rio de Janeiro por mais 180 dias. O novo acordo teve início no último dia 1º de novembro e valerá até o final de abril de 2021.

Esta é a terceira renovação entre o estado do Rio de Janeiro e os clubes. Flamengo e Fluminense assumiram a gestão em abril de 2019, enquanto o governo prepara o edital para o processo de licitação. Os clubes são responsáveis por todo o Complexo do Maracanã, que envolve o estádio e o Maracanãzinho.

O governo está preparando um edital para o processo de licitação para a concessão da administração do Maracanã por um período de 35 anos.