Por O Dia

Rio - Parece que Jorge Jesus não está contente com o desempenho de Everton Cebolinha no Benfica. Segundo informações do jornal português ‘Correio da Manhã’, o treinador teria dado indícios de uma insatisfação com o jogador depois da derrota do Clube da Luz por 3 a 0 para o Boavista no Campeonato Português.

De acordo com a publicação, o ex-gremista "ainda não se adaptou aos exigentes treinos das águias, e isso nota-se no rendimento. Se tem mostrado esporadicamente alguns rasgos de técnica, a principal imagem que fica, neste arranque, é a de um jogador sem chama".



O diário também pontou outros pontos, que podem ter gerado dificuldade em Cebolinha, que deixou o gramado na segunda etapa.

"Internamente, Jesus exige mais do brasileiro, que já na pré-temporada mostrava algumas dificuldades para acompanhar os restantes companheiros de equipe. Depois, veio um pequeno problema físico que ainda atrasou mais a adaptação. Agora, mesmo já recuperado, Jesus continua sem conseguir retirar todo o potencial do internacional canarinho", conta a reportagem.