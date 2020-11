Casagrande Reprodução

Lance

Comentarista do Grupo Globo, Walter Casagrande opinou sobre o caso de saúde de Diego Maradona, que passou por uma cirurgia na cabeça na última terça-feira, em Buenos Aires, na Argentina. O ex-jogador de futebol relembrou que passa por momentos delicados de saúde e vê uma certa lentidão no tratamento necessário para o ex-jogador.



"Maradona tem um histórico muito complicado de saúde. Ele teve muitos anos de abuso de drogas, assim como eu também tive. Ele te coloca algumas sequelas na saúde. Ou você se recupera de verdade e modifica totalmente sua vida, como eu fiz, ou você vai se complicar", comentou.



Casagrande disse que as pessoas que convivem com o ex-atleta deveriam prever algumas situações.



"Ele teve problema de coração, obesidade, álcool. Isso que está acontecendo com ele, não é uma surpresa. Ele precisa de ajuda constantemente. Precisa ser uma atitude muito rápida. Fico chateado, temos o mesmo problema e eu encontrei meu caminho. Mas, ele precisa de ajuda", destacou.



A cirurgia para drenar uma pequena hemorragia no cérebro de Diego Armando Maradona foi realizada com sucesso. O procedimento foi feito na noite desta terça-feira, em um hospital de Buenos Aires, e durou cerca de 1h20. O médico particular do ídolo argentino, Leopoldo Luque, afirmou que o ex-jogador está bem.