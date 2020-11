Por O Dia

Publicado 04/11/2020 18:39 | Atualizado 04/11/2020 18:40

Eleições dos EUA, parece até eleições do Vasco. Tá doido.. — couronavairus (@marimoraez) November 4, 2020

Eleição dos EUA x Eleição do Vasco

Que duelo interessante de bizarrices, novembro/2020 vai proporcionar a sociedade as duas. HAHAHAHAHAH — Rafael Carias (@RafaelCarias) November 4, 2020

O Vasco pode se orgulhar de ter a eleição mais complicada q os EUA. Parabéns!!!! — Laninha Negra (@elaine_velloso) November 4, 2020

A eleição nos EUA tá pior que a eleição no VASCO !! kkkk — Alexsandro A Santos (@Alex_0110) November 4, 2020

A eleição do Vasco supera a dos EUA — Iara (@btskingswold) November 4, 2020

Rio - Em meio à diversas polêmicas na eleição presidencial nos Estados Unidos, muitos internautas brincaram com a situação atual dos norte-americanos e compararam com a eleição no Vasco, que estava marcada para 7 de novembro, mas foi adiada para o dia 14.