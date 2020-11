Neto Divulgação/Band

Rio - O apresentador Neto se revoltou com o vídeo do julgamento que absolveu o empresário André Aranha da acusação de estupro contra a influenciadora digital Mariana Ferrer. Durante "Os Donos da Bola" desta quarta-feira, o ex-jogador se disse indignado com a situação.

"Estupro culposo, tá de sacanagem? Esse país não tem vergonha na cara? O mundo tem que ser igual para todos. Esse país não pode passar vergonha no mundo inteiro", esbravejou o apresentador.

"Estupro culposo é o caramba. A gente tinha que sair na rua. Não é só no Instagram que se protesta. Temos que fazer mais. Eu estou aqui para falar de futebol, mas é uma indignação incrível com esse caso", completou.