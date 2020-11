Barcelona AFP

Por O Dia

Publicado 04/11/2020 19:18 | Atualizado 04/11/2020 19:19

Espanha - Em duelo pela Liga dos Campeões, o Barcelona levou a melhor e venceu o Dínamo de Kiev, por 2 a 1, no Camp Nou. O resutaldo fez com que a equipe espanhola se mantivesse com 100% de aproveitamento no torneio. Os catalães venceram os três jogos que disputaram no torneio.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O MUNDO DO ESPORTE



Sem muita inspiração, o Barcelona aproveitou as poucas chances que teve e se valeu da grande atuação do goleiro Marc-Andre ter Stegen para somar mais três pontos. O time catalão fez um gol em cada tempo.

Sem muita inspiração, o Barcelona aproveitou as poucas chances que teve e se valeu da grande atuação do goleiro Marc-Andre ter Stegen para somar mais três pontos. O time catalão fez um gol em cada tempo.

Publicidade



Logo aos cinco minutos, Lionel Messi abriu o placar, ao converter uma penalidade máxima. Na segunda etapa, Piqué de cabeça, ampliou a vantagem. A partir daí, o time catalão tirou o pé e os ucranianos aproveitaram para atacar e diminuíram com Viktor Tsigankov, aos 30 minutos.