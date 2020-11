Juventus AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Hungria - Em Budapeste, com uma chuva constante e cerca de 20 mil torcedores no estádio, apesar da pandemia, a Juventus foi mais uma vez burocrática, mas eficiente. Contou com o retorno tímido de Cristiano Ronaldo, mas com a boa fase de Morata e o oportunismo de Dybala para vencer o limitado, mas aguerrido Ferencvaros, por 4 a 1.