Presidente da Fifa, Infantino AFP PHOTO / Kirill KUDRYAVTSEV

Por O Dia

Publicado 05/11/2020 15:20

Rio - A regra de mão na bola pode sofrer mais uma mudança nos próximos meses no futebol. Gianni Infantino, presidente da Fifa, recebeu um pedido da Uefa para alterar a regra com o objetivo de dar mais autoridade aos árbitros e evitar que os jogadores sejam punidos injustamente.

Em carta enviada a Infantino, o presidente da organização europeia, Aleksander Ceferin, pediu que considerassem permitir que os árbitros voltem a determinar se um jogador agiu intencionalmente ou não.



"A tentativa de definir estritamente os casos em que a mão na bola é uma infração resultou em muitas decisões injustas, que foram recebidas com frustração e desconforto pela comunidade do futebol”, escreveu Ceferin.

Na visão de Ceferin, a nova regra, iniciada em março de 2019, faz com que gols legais sejam anulados por toques acidentais. A expectativa do mandatário é que a regra possa ser revista e modificada na reunião da International Board (IFAB) que acontecerá no início de 2021.



"Não há vergonha em admitir que, às vezes, as decisões que são feitas para o bem não atingem seus objetivos e devem ser revistas. Fazer isso certamente não prejudicaria os altos méritos e a credibilidade da IFAB."