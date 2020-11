Maradona aparece com a camisa do Furacão nas redes sociais Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 12:55

O ídolo Diego Maradona foi sedado pela equipe médica para aliviar os sintomas de abstinência, e permanecerá no hospital por tempo indeterminado. Seu médico particular, Leopoldo Luque, disse nesta sexta-feira, para repórteres presentes no local, que o ex-jogador tenta não ficar mais internado.

"Ele quer ir embora, mas vai ficar. Esta foi uma das poucas vezes em que Diego ouviu um não", afirmou o médico.

Leopoldo Luque também revelou detalhes do comportamento de Maradona no hospital. Segundo ele, o ex-jogador é uma pessoa bem difícil.

"Diego é muito difícil, muito difícil. Você não pode imaginar. Estamos tentando ser mais fortes do que ele", revelou Luque.

Maradona é atualmente treinador do Gimnasia y Esgrima, e venceu a Copa do Mundo com a Argentina, em 1986.