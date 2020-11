Magno Navarro e Igor Rodrigues serão responsáveis por apresentar a atração Divulgação

Por O Dia

Rio - As informações de qualidade, com as últimas novidades do mundo do futebol; e os debates sobre assuntos que mexem com o torcedor já são marcas registradas do ‘Tá na Área’ do SporTV. Agora, na nova fase do programa, que começa na segunda-feira, dia 9, às 18h30, esse conteúdo vem embalado em muito humor, criatividade e a participação ao vivo de influenciadores digitais. Tudo sob o comando da nova dupla de apresentadores, formada por Magno Navarro e Igor Rodrigues.

Novos quadros, esquetes e entrevistas especiais estão entre as novidades do programa. O ‘Grupo do Zap’ reúne diálogos inusitados sobre temas aleatórios, enquanto o desafio ‘Fake Ou News’ apresenta um acontecimento para que o público adivinhe se é verdade ou mentira. No 'Talk Show', Magno Navarro recebe convidados do esporte e do entretenimento para um papo divertido sobre vida e carreira, com desafios, imitações e outras surpresas. Influenciadores digitais que falam sobre os clubes analisam o desempenho das equipes e participam de divertidas disputas. Durante todo o programa, o time de repórteres do Esporte da Globo traz, ao vivo, notícias atualizadas e bastidores de equipes brasileiras e internacionais.



Publicidade

“Vamos trazer as redes sociais para a televisão. Uma leveza além da informação, que sempre foi o carro-chefe do programa”, diz Igor Rodrigues. As famosas imitações de Magno Navarro, claro, não vão faltar. Suas versões de jogadores, técnicos e comentaristas podem, de uma hora para outra, assumir o comando do programa. “Será um programa com muita resenha, o público vai se sentir bem próximo. E quem aparecer para imitar, será imitado, porque eu não recuso imitações”, brinca Magno Navarro.