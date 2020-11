De olho na chance de disputar o cinturão do peso meio-pesado, Glover e Marreta fazem o clássico brasileiro no UFC Divulgação/UFC

Por MARCELO BERTOLDO

Las Vegas - Em clima de clássico, os brasileiros Thiago Marreta e Glover Teixeira são protagonistas do principal combate no UFC Vegas 13, a partir das 21h deste sábado, no UFC Apex, em Las Vegas. De olho no cinturão da categoria meio-pesado, o vencedor dará um passo importante rumo à chance de disputar o cinturão, que, hoje, pertence ao polonês Jan Blachowicz.

Os 93,2kg cravados na pesagem oficial de sexta-feira não são a única semelhança entre os lutadores. 1º e 3º colocados, respectivamente, no ranking da categoria meio-pesado do UFC. A resiliência é outra característica em comum. Há um ano e seis meses longe dos octógonos, Thiago Marreta está com 'fome' de vitórias.

Aos 36 anos, quer provar que, além de 100% recuperado da lesão nos dois joelhos, está em melhor forma e mais preparado do que no período que teve a chance de desafiar Jon Jones na disputa do cinturão. Na épica luta, o carioca, com o joelho machucado, foi derrotado pelo americano venceu, em decisão dividida, em julho de 2019.

"Quero mostrar que estou de volta com tudo. A vontade de voltar é muito grande. Fiquei um bom tempo parado, o que é difícil para qualquer atleta. Tive tempo para me recuperar, treinar e me preparar muito bem, mas volto melhor do que era. Estou mais completo, confiante e feliz pela oportunidade de fazer o que mais gosto", disse Marreta, que soma 21 vitórias e sete derrotas na carreira.

Na experiência de seus 41 anos, o mineiro Glover Teixeira ainda vislumbra a chance de disputar o cinturão, mais uma vez, depois da derrota, por unanimidade, sofrida para Jon Jones há seis anos. Com o novo cenário definido pela pandemia do novo coronavírus, o lutador tem na palavra adaptação uma espécie de mantra em seu dia a dia. Em Connecticut, cidade onde vive e administra sua academia, ele focou em cada treino o espetáculo que pretende protagonizar ao lado de Marreta.

"Sou um cara experiente, disciplinado. Depois do adiamento da luta, foquei na preparação. Tive tempo. A pandemia deixou essa mensagem: o que a vida traz, é preciso tirar algo de positivo. E acho que consegui. Quem se adaptar melhor, terá uma chance maior. Estou feliz pela chance de enfrentar o Marreta. É um clássico brasileiro visando o cinturão. Espero vencer e proporcionar um show para a galera", disse Glover, que busca a quinta vitória seguida, no cartel que conta 31 vitórias e sete derrotas.

Além dos protagonistas da luta principal, o Brasil terá mais três representantes no Octógono neste final de semana: Raoni Barcelos, invicto há quatro lutas, Claudinha Gadelha e Marcos Rogério, o Pezão.



CARD PRINCIPAL

Peso meio-pesado (até 93 Kg): Thiago Marreta x Glover Teixeira



Peso-galo (até 61,2 Kg): Raoni Barcelos (61,4 Kg) x Khalid Taha



Peso-palha (até 52,1 Kg): Cláudia Gadelha x Yan Xiaonan



CARD PRELIMINAR



Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexandr Romanov x Marcos Rogério, o Pezão