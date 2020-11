Fernando Diniz Van Campos

Publicado 07/11/2020 18:47

O Flamengo pediu, e a CBF atendeu!

A entidade definiu nesta sexta-feira as datas e horários dos três jogos adiados do São Paulo no Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, finalizado no último final de semana, o Tricolor teve os confrontos com Goiás (1ª rodada), Ceará (16ª rodada) e Botafogo (18ª rodada) postergados.

Veja quando os jogos acontecerão:

25/11 - Ceará x São Paulo, às 19h15, no Castelão

3/12 - Goiás x São Paulo, às 21h, na Serrinha

9/12 - São Paulo x Botafogo, às 19h, no Morumbi

Vale ressaltar que o jogo contra o Goiás da primeira rodada foi adiado por conta de um surto do novo coronavírus no elenco do time goiano. E os outros dois por conta de compromissos do Tricolor paulista em outras competições.

Atualmente na quinta colocação, com 30 pontos, o São Paulo tem o melhor aproveitamento (62,5%) e pode ter o título simbólico do primeiro turno se vencer esses três jogos remarcados. O Tricolor volta a campo neste sábado, contra o Goiás, no Morumbi, às 19h, na abertura do segundo turno da competição nacional