Capitão da seleção Russa, Dzyuba é o assunto do momento no país.

Isso porque ontem à noite caiu na rede um vídeo dele se masturbando e mais algumas intimidades.



Quem tiver curiosidade, acha facinho.



Vamos ver se tem algum desdobramento. Não deveria ter. Não vejo escândalo. pic.twitter.com/LMJgWbKFj4 — Fábio Aleixo (@fabiopaleixo) November 8, 2020

Rússia - Um dos principais jogadores da seleção russa, o atacante Artem Dzyuba foi cortado dos próximos jogos do país por conta de um vídeo íntimo vazado na internet. O jogador aparece nas imagens se masturbando e o vídeo circulou nas redes sociais no último sábado. O técnico da Rússia, Stanislav Cherchesov, explicou o motivo da desconvocação."A situação com o Artem Dzyuba tem nada a ver com a seleção da Rússia, sob o ponto de vista esportivo. Por isso, nós não temos que dar mais comentários detalhados sobre esse assunto. Mas a comissão técnica entende que a seleção precisa se preparar para os próximos jogos com o máximo de concentração e não se distraída com outras coisas", disse.Dzyuba ficará de fora das partidas contra Moldávia, Turquia e Sérvia pela Liga das Nações. Aos 32 anos, o atacante já disputou 47 jogos pela seleção nacional e marcou 26 gols. Por conta da repercussão do vídeo, o atleta bloqueou as redes sociais.