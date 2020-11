Tite convoca Thiago Galhardo para o lugar de Pedro, cortado da Seleção por lesão

Com passagem por Botafogo e Vasco, Thiago Galhardo vive a melhor fase da carreira em Porto Alegre Ricardo Duarte/Internacional

Publicado 14/11/2020 23:39

Rio - O atacante Thiago Galhardo, do Internacional, foi convocado pelo técnico Tite para a seleção brasileira na noite deste sábado. Ele herdou a vaga do atacante Pedro, do Flamengo, que foi cortado após sentir dores na coxa durante o treino desta tarde.

Pedro é o oitavo jogador que a Seleção perde nesta convocação. Antes, os zagueiros Rodrigo Caio e Éder Militão, o lateral-direito Gabriel Menino, os volantes Casemiro e Fabinho, o meia Philippe Coutinho e o atacante Neymar já haviam sido baixas.

O Brasil entra em campo na próxima terça-feira, às 20h, contra o Uruguai, no Estádio Centenário.